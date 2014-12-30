​На аэродром близ Афин доставлены свыше 40 человек, спасенных с парома "Norman Atlantic"

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Военно-транспортный самолет С-130 ВВС Греции доставил 40 граждан страны и трех иностранцев, спасенных с горевшего парома "Norman Atlantic", на военный аэродром греческого города Элевсина близ Афин, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Прибытие самолета показали в эфире местные телеканалы.

Около аэродрома собрались многочисленные журналисты.

Сюда приехали также родственники греков, которые путешествовали в Италию на "Norman Atlantic".

Фамилий тех, кто прилетел на С-130, пока не знает никто, поэтому люди просто ждут в надежде, что если даже они не встретятся с родными, то хотя бы узнают какую-нибудь информацию о спасенных, которая поможет им воспрянуть духом.