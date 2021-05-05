Мюнхенская конференция по безопасности в этом году не состоится в очном формате

Представитель оргкомитета Кристиан Тильс указал на высокие риски из-за ситуации с пандемией

Мюнхенская конференция по безопасности в 2021 году в очном формате не состоится из-за ситуации с пандемией коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

"Риск слишком велик. Никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Так что очная конференция невозможна", - приводит издание слова представителя оргкомитета Кристиана Тильса.

Ранее организаторы рассчитывали провести авторитетный форум в текущем году. В феврале прошла конференция в виртуальном формате, которая длилась всего несколько часов вместо обычных трех дней.