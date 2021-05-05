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Мюнхенская конференция по безопасности в этом году не состоится в очном формате

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году не состоится в очном формате Представитель оргкомитета Кристиан Тильс указал на высокие риски из-за ситуации с пандемией
Другие страны
5 мая 2021 г. 17:36
Мюнхенская конференция по безопасности в этом году не состоится в очном формате

Мюнхенская конференция по безопасности в 2021 году в очном формате не состоится из-за ситуации с пандемией коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

"Риск слишком велик. Никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Так что очная конференция невозможна", - приводит издание слова представителя оргкомитета Кристиана Тильса.

Ранее организаторы рассчитывали провести авторитетный форум в текущем году. В феврале прошла конференция в виртуальном формате, которая длилась всего несколько часов вместо обычных трех дней.

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Версия на английском языке Munich Security Conference won’t be held in person this year
Версия на азербайджанском языке Münhen Təhlükəsizlik Konfransı əyani formatda keçirilməyəcək

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