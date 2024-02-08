МВФ: Инфляция в мире возвращается к целевым показателям

Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что темпы инфляции в мире постепенно возвращаются к целевым показателям и у глобальной экономики имеется шанс совершить мягкую посадку, избежав рецессии.

Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что темпы инфляции в мире постепенно возвращаются к целевым показателям и у глобальной экономики имеется шанс совершить мягкую посадку, избежав рецессии.

Как передает Report , об этом сообщила в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Мы теперь в 2024 году находимся в состоянии, позволяющем совершить мягкую посадку. Иными словами, инфляция постепенно возвращается к целевым показателям, не запуская рецессию. Это очень хорошая новость", - сказала глава МВФ.

Вместе с тем, отметила она, "имеются геополитические факторы, продолжающие влиять на прогнозы, касающиеся мировой экономики". "И геополитическая напряженность уже привела к некоторой фрагментации, которая омрачает прогнозы мирового роста", - подчеркнула Георгиева.

Между тем руководитель Федеральной резервной системы (центробанка) США Джером Пауэлл признал 31 января, что американским властям не удалось еще добиться для экономики страны мягкой посадки, которая предполагает стабилизацию при снижении уровня инфляции, отсутствии значительного роста безработицы и рецессии.