President
О нас

МВФ: Инфляция в мире возвращается к целевым показателям

МВФ: Инфляция в мире возвращается к целевым показателям Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что темпы инфляции в мире постепенно возвращаются к целевым показателям и у глобальной экономики имеется шанс совершить мягкую посадку, избежав рецессии.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 22:31
МВФ: Инфляция в мире возвращается к целевым показателям

Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что темпы инфляции в мире постепенно возвращаются к целевым показателям и у глобальной экономики имеется шанс совершить мягкую посадку, избежав рецессии.

Как передает Report, об этом сообщила в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Мы теперь в 2024 году находимся в состоянии, позволяющем совершить мягкую посадку. Иными словами, инфляция постепенно возвращается к целевым показателям, не запуская рецессию. Это очень хорошая новость", - сказала глава МВФ.

Вместе с тем, отметила она, "имеются геополитические факторы, продолжающие влиять на прогнозы, касающиеся мировой экономики". "И геополитическая напряженность уже привела к некоторой фрагментации, которая омрачает прогнозы мирового роста", - подчеркнула Георгиева.

Между тем руководитель Федеральной резервной системы (центробанка) США Джером Пауэлл признал 31 января, что американским властям не удалось еще добиться для экономики страны мягкой посадки, которая предполагает стабилизацию при снижении уровня инфляции, отсутствии значительного роста безработицы и рецессии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BVF: “Qlobal inflyasiya templəri tədricən hədəfə qayıdır”

Экслюзивные новости

Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi