О нас

МВД Узбекистана заявило о пресечении незаконной демонстрации в Каракалпакстане

МВД Узбекистана заявило о пресечении незаконной демонстрации в Каракалпакстане В Каракалпакстане на северо-западе Узбекистана были задействованы силы правоохранительных органов для пресечения незаконной демонстрации.
Другие страны
2 июля 2022 г. 00:07
МВД Узбекистана заявило о пресечении незаконной демонстрации в Каракалпакстане

В Каракалпакстане на северо-западе Узбекистана были задействованы силы правоохранительных органов для пресечения незаконной демонстрации.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В сообщении МВД говорится, что жители Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукус, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию. Отмечается, что сделано это было "в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике".

По данным пресс-службы МВД, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, на территории рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов".

В настоящее время общественный порядок восстановлен.

Отметим, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан" 25 июня был опубликован в парламентских изданиях для всенародного обсуждения.

В соответствии с решением парламента, обсуждение проекта продлится до 5 июля, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции. Среди них - пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda qanunsuz keçirilən aksiyanın qarşısı alınıb

Самое важное

Число погибших в ДТП в Гейгеле достигло 5 человек
Число погибших в ДТП в Гейгеле достигло 5 человек
1 июля 2022 г. 23:51
В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян
В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян
1 июля 2022 г. 16:57
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
ФотоНачала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
1 июля 2022 г. 02:57
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
30 июня 2022 г. 14:59
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
30 июня 2022 г. 14:28
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
30 июня 2022 г. 10:24
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Владимиром Путиным
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Владимиром Путиным
30 июня 2022 г. 04:01
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi