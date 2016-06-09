​МВД Казахстана: Розыск шести террористов в Актобе продолжается

Баку. 9 Июня. REPORT.AZ/ Полиция и спецслужбы продолжают поиск шестерых объявленных в розыск подозреваемых в совершении нападений на оружейные магазины и воинскую часть Национальной гвардии в Актобе.

Как передает Report, об этом в четверг ТАСС сообщил официальный представитель министерства внутренних дел республики Алмас Садубаев.

"Поиск продолжается", - сказал он.

5 июня группа преступников совершила в Актобе вооруженные нападения на оружейные магазины и воинскую часть Национальной гвардии, в результате чего погибли семь человек, в том числе трое военнослужащих. По данным министерства здравоохранения и социального развития страны, с ранениями различной степени к медикам поступили 38 человек. По последним сведениям МВД, в ходе проведения антитеррористической операции были ликвидированы 13 преступников, четверо ранены, шестеро находятся в розыске.

В настоящее время в Актюбинской области введен режим контртеррористической операции.