МВД Франции попросило министров ограничить поездки по стране, чтобы не нагружать полицию

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен обратился к министрам правительства республики с просьбой максимально сократить число поездок по стране, чтобы не нагружать полицейских, большое количество которых обычно привлекается к обеспечению безопасности членов ка

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен обратился к министрам правительства республики с просьбой максимально сократить число поездок по стране, чтобы не нагружать полицейских, большое количество которых обычно привлекается к обеспечению безопасности членов кабмина.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет об исключительном контексте с точки зрения общественного порядка", - приводит радиостанция RTL слова главы ведомства, сказанные им, по данным ее источника, на заседании Совета министров 13 сентября.

Радиостанция поясняет, что министр имел в виду неделю с 18 по 24 сентября. С 20 по 22 сентября Францию с визитом посетит король Великобритании Карл III. Кроме того, в стране продолжается чемпионат мира по регби (8 сентября - 28 октября), также требующий привлечения к работе значительного числа полицейских.