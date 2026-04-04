Мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК в Украине

Мужчина нанес ножевые ранения двум сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) в украинском городе Винница, один из пострадавших находится в реанимации.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится на странице военкомата в Facebook.

"Сегодня во время мобилизационных мероприятий военнослужащими <...> остановлен гражданин. Они представились и пытались проверить документы гражданина, который выхватил нож и нанес несколько ранений двум военнослужащим", - говорится на странице военкомата в Facebook.

Там добавили, что военкомы были доставлены в больницу, один из них находится в реанимации.

По предварительным данным, нападавший находился в розыске за нарушение воинского учета.

В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.