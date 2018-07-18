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    Муссонные дожди в Индии унесли жизни 511 человек, 55 тысяч домов разрушено

    Ливни стали сильнейшими в Индии за последние 64 года

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В результате паводков и оползней, вызванных продолжающимися в Индии с прошлого месяца проливными дождями, погибли 511, пострадали 176 человек. Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об  этом сообщила Центральная комиссия по водным ресурсам Индии (CWC).

    Согласно информации, сложные погодные условия затронули 91 регион страны. Разрушено 55 тысяч домов, утонуло более 1 млн. голов скота.

    Ливни стали сильнейшими в Индии за последние 64 года.

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