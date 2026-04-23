МУС подтвердил обвинения против Родриго Дутерте и передал дело в суд

Судьи Международного уголовного суда подтвердили обвинения в убийствах как преступлениях против человечности в отношении бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте и постановили передать дело в суд.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее решение было принято в четверг.

Судьи заявили, что имеются существенные основания полагать, что 81-летний Дутерте сыграл ключевую роль в убийстве 76 человек и покушении на убийство еще двух в рамках так называемой "войны с наркотиками", в ходе которой, по данным обвинения, погибли тысячи мирных жителей.

По версии прокуратуры, в период своего президентства с 2016 по 2022 год Дутерте создал, финансировал и вооружал так называемые "эскадроны смерти", нацеленные на ликвидацию подозреваемых в наркопреступлениях.

Сам Дутерте неоднократно заявлял, что отдавал полиции приказы применять оружие только в целях самообороны и последовательно защищал проводимую им антинаркотическую кампанию.

Апелляционная палата МУС ранее отклонила попытку прекратить дело и подтвердила юрисдикцию суда по этому вопросу.

В практике Международного уголовного суда между подтверждением обвинений и началом процесса обычно проходит до года.