Мухаммед Мустафа назначен новым премьер-министром Палестины

Президент Палестины Махмуд Аббас назначил главу Палестинского инвестиционного фонда Мухаммеду Мустафе на пост премьер-министра.

Президент Палестины Махмуд Аббас назначил главу Палестинского инвестиционного фонда Мухаммеду Мустафе на пост премьер-министра.

Как передает Report, соответствующий указ был подписан Аббасом и направлен Мустафе.

"Мы решили назначить вас на пост премьер-министра и поручить вам сформировать 19-е правительство Палестины в определенные законом сроки", - говорится в указе, текст которого публикует агентство WAFA. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) призвал нового премьера "защищать интересы палестинского народа, сохранять и преумножать его достижения и помогать ему на пути реализации поставленных целей".

В канцелярии Аббаса рассчитывают, что основными приоритетами нового правительства станут "быстрый переход к экономическому восстановлению сектора Газа", реконструкция "разрушенных израильскими военными районов на юге и на севере палестинского анклава", "формирование четкого видения будущего независимого Государства Палестина" и реформы в таких сферах, как экономика и госбезопасность.

26 февраля бывший премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства и выразил надежду, что ему удалось достичь верного баланса между требованиями граждан и защитой их прав, несмотря на вызовы в свете нового витка эскалации в Газе. За день до этого телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на источник в администрации Аббаса, что глава Палестинского инвестиционного фонда Мухаммед Мустафа является наиболее вероятным кандидатом на пост нового премьера.