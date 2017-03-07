Москвичка умерла после укола стоматолога

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ 56-летняя москвичка скончалась спустя сутки после посещения частной стоматологической клиники.

Как сообщает Report со ссылкой на Life, во время лечения пациентке делали несколько уколов, в том числе обезболивающие.

Однако после возвращения домой у женщины резко ухудшилось самочувствие, и уже вечером того же дня жительница столицы была экстренно госпитализирована. Через несколько часов она скончалась, не приходя в сознание. Медики вынесли вердикт, что пациентка якобы отравилась неизвестными препаратами. По данному факту проводится доследственная проверка.