Москва вручила Вашингтону ноту протеста

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ МИД России вручил ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве из-за планов властей Соединенных Штатов провести обыск в российском торгпредстве в Вашингтоне, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РФ.

"Второго сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства США в Москве Э. Годфри. Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое с сегодняшнего дня нас лишают доступа, хотя данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом", - говорится в сообщении МИД России.

В ноте, врученной посланнику, планируемые обыски названы беспрецедентной, агрессивной акцией, которую американские спецслужбы, подбросив компрометирующие предметы, могут использовать для провокаций.



В МИД России также отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.