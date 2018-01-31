Мощное землетрясение произошло в Афганистане и Пакистане, есть погибшие и раненые - ВИДЕО

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 балл охватило большую часть Афганистана, сообщает Report со ссылкой на ToloNews.

В результате землетрясения, произошедшее утром, местное население спешно покинуло свои дома.

В самом Кабуле зафиксированы два сильных толчка, люди также вышли на улицы.

Эпицентр землетрясения зарегистрирован на севере страны - в провинции Бадахшан, в горах Гиндукуш, на границе с Пакистаном.

Землетрясение также произошло и в соседнем Пакистане. В результате на границе один человек погиб и еще девять пострадали. В городе Бела произошло обрушение крыши частного дома.

Жители всех крупных городов Пакистана ощутили на себе подземные толчки. В столице страны Исламабаде эвакуированы все правительственные учреждения.