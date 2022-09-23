О нас

Морпехи США прибыли в Финляндию на учения Freezing Winds-22

Морпехи США прибыли в Финляндию на учения Freezing Winds-22 Подразделение корпуса морской пехоты США 2nd Marine Logistics Group прибыло на два месяца в Финляндию для совместных учений Freezing Winds 22.
Другие страны
23 сентября 2022 г. 16:48
Морпехи США прибыли в Финляндию на учения Freezing Winds-22

Подразделение корпуса морской пехоты США 2nd Marine Logistics Group прибыло на два месяца в Финляндию для совместных учений Freezing Winds 22.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Илта-саномат".

Почти 150 военных размещены в городе Драгсвик (область Уусима) для тренировок на местных полигонах. В октябре ожидается прибытие основной части американских военнослужащих, говорится в пресс-релизе финских ВМС.

Предыдущие подобные учения проводились в мае и августе, когда в Хельсинки прибыл авианесущий десантно-штурмовой корабль ВМС США Kearsarge.

В начале июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран - членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО во время официальной церемонии в штаб-квартире блока. Хельсинки и Стокгольм присоединятся к НАТО после ратификации документов всеми странами альянса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US Marines arrive in Finland for exercise Freezing Winds-22

Экслюзивные новости

Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi