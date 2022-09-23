Морпехи США прибыли в Финляндию на учения Freezing Winds-22

Подразделение корпуса морской пехоты США 2nd Marine Logistics Group прибыло на два месяца в Финляндию для совместных учений Freezing Winds 22.

Подразделение корпуса морской пехоты США 2nd Marine Logistics Group прибыло на два месяца в Финляндию для совместных учений Freezing Winds 22.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Илта-саномат".

Почти 150 военных размещены в городе Драгсвик (область Уусима) для тренировок на местных полигонах. В октябре ожидается прибытие основной части американских военнослужащих, говорится в пресс-релизе финских ВМС.

Предыдущие подобные учения проводились в мае и августе, когда в Хельсинки прибыл авианесущий десантно-штурмовой корабль ВМС США Kearsarge.

В начале июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран - членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО во время официальной церемонии в штаб-квартире блока. Хельсинки и Стокгольм присоединятся к НАТО после ратификации документов всеми странами альянса.