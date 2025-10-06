Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Монголия может начать закупать бензин у Китая из-за запрета импорта из России

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 14:06
    Монголия может начать закупать бензин у Китая из-за запрета импорта из России

    Власти Монголии и Китая обсуждают возможность начала торговли нефтепродуктами, в частности бензином.

    Как передает Report, об этом сообщают монгольские СМИ со ссылкой на министра промышленности и природных ресурсов Гонгорына Дамдинняма.

    По его словам, сейчас складывается неблагоприятная ситуация на топливном рынке России, что заставляет власти искать новые пути бесперебойного импорта нефтепродуктов.

    "Россия обещала продолжить бесперебойные поставки топлива. Однако китайская сторона предложила проводить регулярные переговоры о закупках, и они могли бы поставлять достаточное количество", - сказал Дамдинням.

    Конкретные шаги по данному вопросу будут представлены на ближайшем заседании правительства.

    "План действий правительства Монголии ставит цель поддерживать запасы топлива на 3-6 месяцев. Для этого необходимо финансирование в размере $2 млрд", - отметил министр.

    Основным поставщиком нефтепродуктов (95%) в Монголию является Россия. Сейчас в Монголии ряд частных компаний реализует проекты по разработке нефтегазовых месторождений с целью насыщения внутреннего топливного рынка и снижения зависимости от импорта.

