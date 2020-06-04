​Молдова возобновляет регулярное авиасообщение

Власти Молдовы с 15 июня решили возобновить регулярные пассажирские и чартерные авиарейсы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Органа гражданской авиации республики.

"В соответствии с решением Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению от 14 июня 2020 года принято решение возобновить, начиная с 15 июня 2020 года, регулярные пассажирские рейсы и регулярные пассажирские чартеры в строгом соответствии с мерами по предотвращению распространения инфекции COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Органа гражданской авиации Молдовы.

Напомним, что власти Молдовы с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.