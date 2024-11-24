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Молдова не может возобновить прямое авиасообщение с РФ

Молдова не может возобновить прямое авиасообщение с РФ Молдова в настоящее время не может возобновить прямое авиационное сообщение с Россией.
Другие страны
24 ноября 2024 г. 17:04
Молдова не может возобновить прямое авиасообщение с РФ

Молдова в настоящее время не может возобновить прямое авиационное сообщение с Россией.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан в эфире телеканала "Экслюзив-ТВ".

"Прямое авиасообщение с Россией на данный момент невозможно возобновить. Российские компании не могут осуществлять полеты в Молдову, даже в обход Украины", - пояснил Речан.

Ранее бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Кишинёв должен возобновить стратегическое партнерство с Москвой, отказаться от поддержки западных санкций против России и возобновить прямые авиарейсы.

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Версия на азербайджанском языке Moldova Rusiya ilə birbaşa hava əlaqəsini bərpa edə bilmir

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