Молдова и Франция заключат новое соглашение о сотрудничестве в области обороны

Молдова заключит с Францией обновленное соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Молдова заключит с Францией обновленное соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, такое решение приняла парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции и вынесла заключение о начале переговоров по этому вопросу.

Инициатива о заключении нового соглашения в области обороны исходит со стороны Франции. Она была озвучена по итогам второго саммита Европейского политического сообщества, прошедшего в июне в Молдове.

Первое соглашение о сотрудничестве в области обороны между Молдовой и Францией было подписано в 1998 году. Однако оно, по мнению парламентской комиссии, не охватывает всего спектра современных вопросов взаимодействия двух стран, в связи с чем было решено инициировать заключение нового договора.

Предполагается, что документ будет регламентировать взаимодействие оборонных ведомств двух стран в таких областях, как оборонная политика, планирование, реформа вооруженных сил, а также поспособствует обмену опытом. В рамках нового соглашения власти должны будут ежегодно составлять план двустороннего сотрудничества с описанием мероприятий и указанием количества людей, задействованных в их проведении.

Соглашение планируется заключить на неопределенный срок.