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МОК пока не принял решение по участию спортсменов РФ в международных соревнованиях

МОК пока не принял решение по участию спортсменов РФ в международных соревнованиях Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях позднее.
Другие страны
28 марта 2023 г. 19:08
МОК пока не принял решение по участию спортсменов РФ в международных соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях позднее.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК президент организации Томас Бах.

"11-й Олимпийский саммит в декабре 2022 года предложил МОК обсудить возвращение россиян и белорусов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов, участие спортсменов в Олимпиаде 2024 года не обсуждалось, - сказал Бах. - МОК сохраняет за собой право принять решение в нужное время. МОК уже наложил санкции на российское и белорусское правительства. Флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях, эти санкции остаются в силе".

По словам Баха, россияне и белорусы не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта.

С февраля прошлого года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за агрессии России против Украины. 25 января МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке войны в Украине.

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