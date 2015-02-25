Могерини: вступление Украины в Евросоюз не стоит на повестке дня

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз не стоял и не стоит на повестке дня.

"Каждая страна на европейской территории имеет право или возможность рано или поздно подать заявку о вступлении. Это не было в повестке дня в последние годы, это не стоит на повестке дня сейчас. У нас с Украиной есть соглашение об ассоциации, что означает сильное партнерство, которое позволяет ЕС поддерживать Украину в ее реформах, экономических реформах, социальных реформах, внутренних институциональных реформах", - сказала Могерини, отвечая на вопрос, оставил ли ЕС планы принять Украину в свой состав.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом Украина подписала в Брюсселе 27 июня 2014 года. Ассоциация предусматривает углубление экономических отношений Украины и Евросоюза, гармонизацию в области права и создание зоны свободной торговли. В полном объеме документ вступит в силу после ратификации парламентами стран-членов ЕС.

Пока соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза ратифицировали в основном восточноевропейские страны - Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Мальта.

Основная часть соглашения вступила в силу 1 ноября, а раздел о зоне свободной торговли начнет действовать 1 января 2016 года.