Могерини подготовила план противодействия российской пропаганде

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Глава европейской дипломатии Федерика Могерини представила Евросоюзу план противодействия российской пропаганде, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным официального журнала Евросоюза, проект насчитывает девять страниц и предусматривает поддержку независимых СМИ и повышение популярности Евросоюза на постсоветском пространстве, а также разоблачение дезинформации, запускаемой из-за рубежа.

Для координации этих действий к сентябрю планируют создать новую службу под названием StratComTeam. При этом проект пока не принят. Он обсуждался во вторник на Совете ЕС по общим делам, но утвержден будет не раньше четверга.

Поручение подготовить план борьбы с российской пропагандой Могерини получила в марте. Страны Евросоюза выразили обеспокоенность масштабами дезинформации, которую, по их мнению, распространяют российские СМИ, и отметили, что проигрывают информационную войну.