Могерини: План действий по реализации оборонной политики ЕС будет готов в ноябре

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ План действий по реализации оборонной политики Евросоюза будет готов в ноябре, что позволит лидерам государств - членов сообщества утвердить его на саммите в декабре.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств ЕС в Братиславу.

"Мы рассчитываем подготовить план действий по реализации оборонной политики ЕС в ноябре, чтобы он был принят на заседании Европейского совета в декабре. Речь не идет о создании европейской армии, речь идет о мерах практического сотрудничества по реализации проводящихся в настоящее время 17 миссий Евросоюза, в частности операции (по контролю миграции - ред.) "София" в Средиземном море"- сказала она.

В свою очередь министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подчеркнул, что Великобритания будет продолжать блокировать создание армии Евросоюза, так как, по его мнению, это подорвет позиции НАТО.