Могерини отправится 11 мая в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по миграции

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини 11 мая поедет на заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию с мигрантами в Средиземноморье. Как отмечает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Она отправится в Нью-Йорк, чтобы лично проинформировать Совет Безопасности ООН", - сообщил собеседник.

Ранее в коммюнике ЕВС говорилось, что Могерини по видеосвязи проинформирует СБ ООН по поводу ситуации в Средиземноморье после внеочередного саммита ЕС 23 апреля.

Проблема гибели североафриканских беженцев встала особенно остро после того, как в апреле в 200 километрах от итальянского острова Лампедуза перевернулось судно с мигрантами. По предварительным данным, на его борту могли находиться по меньшей мере 700 человек, нелегально переправлявшихся в Европу.

На внеочередном саммите ЕС 23 апреля лидеры поручили Могерини проработать возможность спецоперации, целью которой стало бы задержание и уничтожение судов перевозчиков нелегальных мигрантов в Средиземноморье.