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    Могерини отправится 11 мая в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по миграции

    Цель поездки - обсудить ситуацию с мигрантами в Средиземноморье

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини 11 мая поедет на заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию с мигрантами в Средиземноморье. Как отмечает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

    "Она отправится в Нью-Йорк, чтобы лично проинформировать Совет Безопасности ООН", - сообщил собеседник.

    Ранее в коммюнике ЕВС говорилось, что Могерини по видеосвязи проинформирует СБ ООН по поводу ситуации в Средиземноморье после внеочередного саммита ЕС 23 апреля.

    Проблема гибели североафриканских беженцев встала особенно остро после того, как в апреле в 200 километрах от итальянского острова Лампедуза перевернулось судно с мигрантами. По предварительным данным, на его борту могли находиться по меньшей мере 700 человек, нелегально переправлявшихся в Европу.

    На внеочередном саммите ЕС 23 апреля лидеры поручили Могерини проработать возможность спецоперации, целью которой стало бы задержание и уничтожение судов перевозчиков нелегальных мигрантов в Средиземноморье.

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