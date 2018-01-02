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    Могерини: Один из приоритетов во внешней политике ЕС на 2018- углубление сотрудничества со странами "Восточного Партнерства"

    Мы договорились достичь результатов по двадцати практическим проектам к 2020-му году

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини назвала 12 приоритетных направлений работы сообщества на 2018 год.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, дипломат в своём блоге написала, что работа по этим направлениям началась в 2017 году и её необходимо продолжить. В числе приоритетных задач - продолжение практического сотрудничества со странами "Восточного Партнерства".

    «В ноябре прошлого года мы встретилась в Брюсселе с нашими шестью партнерами из Восточной Европы - Украину, Грузию, Молдову, Армению, Азербайджан и Беларусь. Этот год ознаменовался успешными достижениями с каждым из них: к приему, либерализации визового режима для Грузии и Украины. Мы договорились достичь результатов по двадцати практическим проектам к 2020-му году. Истинное значение нашего партнерства заключается именно в практичном сотрудничестве с целью улучшить жизнь европейцев, их всех!»-, отметила Могерини.

    Помимо этого, в перечень, составленный Могерини, вошли, в частности, «перезапуск» ЕС, в том числе европейской обороны, сотрудничество с Африкой по вопросу миграции, интеграция балканских стран в Евросоюз, выполнение условий ядерной сделки с Ираном, общая политика Европы по вопросу Иерусалима и помощь беженцам рохинджа. 

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