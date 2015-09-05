 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Могерини: главы МИД ЕС приветствовали улучшение ситуации с правами человека в Белоруссии

    Могерини высказалась по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Главы МИД ЕС приветствовали 5 сентября улучшение ситуации с правами человека в Белоруссии. Об этом заявила в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    "Министры рассмотрели ситуацию в странах Восточного соседства и приветствовали последнее развитие событий и улучшение ситуации с правами человека в Белоруссии", - отметила она.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi