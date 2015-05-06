​Могерини: ЕС и КНР - истинные стратегические партнеры

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ходе стратегического диалога ЕС - КНР, который состоялся во вторник в Пекине, назвала стороны "истинными стратегическими партнерами", передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"ЕС и Китай — истинные стратегические партнеры, между которыми существует широкое пространство для сотрудничества, а сами механизмы сотрудничества — зрелые и стабильные", - сказала Могерини во время встречи с членом Госсовета КНР Ян Цзечи.

Могерини заявила о готовности ЕС "продолжать углублять сотрудничество с Китаем, содействовать поднятию на новый уровень двусторонних отношений и практического сотрудничества в различных сферах, а также совместно играть более важную роль в международных и региональных вопросах".

Член Госсовета КНР Ян Цзечи, в свою очередь, подчеркнул, что стороны будут и дальше усиливать стратегическое взаимодействие, укреплять взаимопонимание и взаимодоверие, будут "всеми силами" продвигать торгово-экономическое сотрудничество и ускорят переговоры по двустороннему инвестиционному соглашению.

Он отметил, что Китаю и ЕС необходимо совместно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов устава ООН и делать больший вклад в поддержание и развитие мира.