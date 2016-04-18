Могерини: ЕС должен сосредоточиться на реализации соглашения с Турцией

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Евросоюз должен сосредоточиться на реализации соглашения с Турцией для решения кризиса беженцев".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Люксембурге по итогам плановой встречи министров иностранных дел 28 стран сообщества.

"Главный результат дискуссии по миграции - решение продолжить фокус на реализации соглашения с Турцией", - сказала она.