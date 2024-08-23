Моди заявил о готовности Индии внести вклад в урегулирование в Украине

Достичь урегулирования российско-украинского конфликта возможно только путем диалога и дипломатии, и Индия готова поддержать любые усилия по достижению мира.

Достичь урегулирования российско-украинского конфликта возможно только путем диалога и дипломатии, и Индия готова поддержать любые усилия по достижению мира.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Путь к разрешению можно найти только через диалог и дипломатию. И мы должны двигаться в этом направлении, не теряя времени <…> Я хочу заверить вас, что Индия готова играть активную роль в любых усилиях по достижению мира. Если я смогу сыграть в этом какую-либо роль лично, я это сделаю, хочу заверить вас как друг",— сказал он.

Премьер Индии прибыл в Киев с официальным визитом 8 августа.