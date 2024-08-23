О нас

Моди заявил о готовности Индии внести вклад в урегулирование в Украине

Моди заявил о готовности Индии внести вклад в урегулирование в Украине Достичь урегулирования российско-украинского конфликта возможно только путем диалога и дипломатии, и Индия готова поддержать любые усилия по достижению мира.
Другие страны
23 августа 2024 г. 16:51
Моди заявил о готовности Индии внести вклад в урегулирование в Украине

Достичь урегулирования российско-украинского конфликта возможно только путем диалога и дипломатии, и Индия готова поддержать любые усилия по достижению мира.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Путь к разрешению можно найти только через диалог и дипломатию. И мы должны двигаться в этом направлении, не теряя времени <…> Я хочу заверить вас, что Индия готова играть активную роль в любых усилиях по достижению мира. Если я смогу сыграть в этом какую-либо роль лично, я это сделаю, хочу заверить вас как друг",— сказал он.

Премьер Индии прибыл в Киев с официальным визитом 8 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Алжир потребовал создания условий для вакцинации сектора Газа от полиомиелита
Алжир потребовал создания условий для вакцинации сектора Газа от полиомиелита
23 августа 2024 г. 16:23
Захватившие заложников в колонии в России радикалы требуют $2 млн
Захватившие заложников в колонии в России радикалы требуют $2 млн
23 августа 2024 г. 15:52
Альтернатива для Германии планирует создать европейскую партию
Альтернатива для Германии планирует создать европейскую партию
23 августа 2024 г. 15:43
СМИ: Найдено тело последнего пассажира затонувшей яхты Bayesian
СМИ: Найдено тело последнего пассажира затонувшей яхты Bayesian
23 августа 2024 г. 14:49
Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов армии Китая
Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов армии Китая
23 августа 2024 г. 14:08
В Германии на авиабазе НАТО ужесточали меры безопасности из-за подозрения на саботаж
В Германии на авиабазе НАТО ужесточали меры безопасности из-за подозрения на саботаж
23 августа 2024 г. 14:05
В России пропал гидросамолет
В России пропал гидросамолет
23 августа 2024 г. 12:56
Не менее 14 человек погибло в Непале из-за падения автобуса в реку
Не менее 14 человек погибло в Непале из-за падения автобуса в реку
23 августа 2024 г. 12:52
В Бангладеш из-за наводнений пострадали 4,5 млн человек
ВидеоВ Бангладеш из-за наводнений пострадали 4,5 млн человек
23 августа 2024 г. 12:30
В Бангладеш наводнения охватили округа с населением почти 37 млн человек
В Бангладеш наводнения охватили округа с населением почти 37 млн человек
23 августа 2024 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi