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Моди: Индии необходимо опираться на собственную экономику

Моди: Индии необходимо опираться на собственную экономику Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что на фоне усиливающейся глобальной нестабильности Индия должна сделать ставку на экономическую самостоятельность.
Другие страны
2 августа 2025 г. 15:58
Моди: Индии необходимо опираться на собственную экономику

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что на фоне усиливающейся глобальной нестабильности Индия должна сделать ставку на экономическую самостоятельность.

Как передает Report ссылаясь на Hindustan Times, об этом сообщил Нарендра Моди, выступая 2 августа на митинге в Варанаси.

"В мире царит атмосфера глобальной нестабильности. Все страны сосредоточены на защите собственных интересов. Индия готовится стать третьей крупнейшей экономикой мира, и именно поэтому ей необходимо быть особенно внимательной к своим экономическим интересам", - отметил он.

Глава правительства также подтвердил приверженность на поддержку фермеров, малых предприятий и создание рабочих мест для молодежи.

По его словам, только укрепляя внутренние ресурсы и развивая собственный потенциал, страна сможет уверенно двигаться вперед в новых глобальных условиях.

"Мы будем покупать лишь вещи, сделанные индийцами. Нам нужно поддержать местное производство", - подчеркнул Моди.

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