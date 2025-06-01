МО КНР: США не имеют права эксплуатировать тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос относится к внутриполитической сфере КНР, Соединенные Штаты не имеют права эксплуатировать данную тему для сдерживания Пекина.

Тайваньский вопрос относится к внутриполитической сфере КНР, Соединенные Штаты не имеют права эксплуатировать данную тему для сдерживания Пекина.

Как передает Report , об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, комментируя высказывания главы оборонного ведомства США Пита Хегсета, сделанные накануне в Сингапуре на полях форума по международной безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"Тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая, США не имеют права делать безответственных комментариев на эту тему и, тем более, эксплуатировать тайваньский вопрос для сдерживания КНР", - заявил официальный представитель китайского оборонного ведомства.

Он также подчеркнул намерение Китая продолжать придерживаться принципов построения сотрудничества и разрешения разногласий с региональными странами в Южно-Китайском море (ЮКМ) на основе диалога, придерживаясь при этом национального суверенитета и интересов страны.

Ранее Хегсет, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла", заявил, что США "не позволят вытеснить себя" из Индо-Тихоокеанского региона и "не дадут подчинить и запугать своих союзников и партнеров" в регионе. Он заявил, что Китай "хочет стать гегемоном в Азии", а также обвинил Пекин в "наращивании военной мощи и растущей готовности применить вооруженные силы для достижения своих целей".