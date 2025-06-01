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МО КНР: США не имеют права эксплуатировать тайваньский вопрос

МО КНР: США не имеют права эксплуатировать тайваньский вопрос Тайваньский вопрос относится к внутриполитической сфере КНР, Соединенные Штаты не имеют права эксплуатировать данную тему для сдерживания Пекина.
Другие страны
1 июня 2025 г. 21:30
МО КНР: США не имеют права эксплуатировать тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос относится к внутриполитической сфере КНР, Соединенные Штаты не имеют права эксплуатировать данную тему для сдерживания Пекина.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, комментируя высказывания главы оборонного ведомства США Пита Хегсета, сделанные накануне в Сингапуре на полях форума по международной безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"Тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая, США не имеют права делать безответственных комментариев на эту тему и, тем более, эксплуатировать тайваньский вопрос для сдерживания КНР", - заявил официальный представитель китайского оборонного ведомства.

Он также подчеркнул намерение Китая продолжать придерживаться принципов построения сотрудничества и разрешения разногласий с региональными странами в Южно-Китайском море (ЮКМ) на основе диалога, придерживаясь при этом национального суверенитета и интересов страны.

Ранее Хегсет, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла", заявил, что США "не позволят вытеснить себя" из Индо-Тихоокеанского региона и "не дадут подчинить и запугать своих союзников и партнеров" в регионе. Он заявил, что Китай "хочет стать гегемоном в Азии", а также обвинил Пекин в "наращивании военной мощи и растущей готовности применить вооруженные силы для достижения своих целей".

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