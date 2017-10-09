МККК значительно сокращает количество своих работников в Афганистане

© TASS

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен сократить свое присутствие в Афганистане после серии атак, в результате которых в этом году погибли семь сотрудников организации, передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"У нас нет другого выбора, кроме как значительно сократить наше присутствие в Афганистане", - заявила глава делегации МККК в Афганистане Моника Дзанарелли, добавив, что организация не намерена совсем покидать Афганистан.

Напомним, что в феврале шесть сотрудников МККК были убиты, еще двое пропали без вести в провинции Джаузджан в Афганистане.

В сентябре МККК подтвердил гибель своего сотрудника в провинции Балх на севере Афганистана.