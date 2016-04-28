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    МККК: Алеппо находится на грани гуманитарной катастрофы

    Значительные части города уничтожены, инфраструктура серьезно повреждена

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Алеппо приблизился к грани гуманитарной катастрофы из-за эскалации боевых действий вокруг города. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК).

    "Значительные части города уничтожены, инфраструктура серьезно повреждена, в результате жители остаются без воды и электричества месяцами. Эскалация насилия подвергает смертельному риску без возможности получить необходимую помощь миллионы людей, многие из которых ранее были вынуждены покинуть свои дома и живут вблизи линии соприкосновения", - говорится в заявлении.

    Алеппо - второй по величине город Сирии.

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