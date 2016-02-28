Митинг Ку-Клукс-Клана в Анахайме закончился массовыми столкновениями

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Три человека были ранены ножом и еще 13 были арестованы в результате вылившегося закончившегося насилием митинга Ку-Клукс Клана (ККК) в Анахайме, сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на представителей полиции.

Несколько представителей клана объявили о проведении митинга в городском парке Пирсон. Незадолго до начала у места проведения собрались несколько десятков протестующих против митинга ККК.

В ходе столкновения расистов и протестующих в ход пошло холодное оружие и подручные предметы - например, флагштоки, пишет издание. Представитель департамента полиции Анахайма сержант Дарон Уайатт сообщил о шести задержанных членах клана и семи их противниках.

Двоих из троих раненых опознали как протестующих против ККК, третьего идентифицировать пока не удалось, отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru.