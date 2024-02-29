Миссия американской лунной станции Nova-C завершится через шесть дней

Электроэнергии в американской частной лунной станции Nova-C ("Одиссей") осталось на 144 часа работы.

Электроэнергии в американской частной лунной станции Nova-C ("Одиссей") осталось на 144 часа работы.

Как передает Report , об этом сообщил гендиректор компании-разработчика аппарата Intuitive Machines Стивен Алтимус.

"Мы ожидаем, что миссия на поверхности (Луны) продлится ещё 144 часа", - сообщил Алтимус в ходе пресс-конференции NASA.

"Одиссей" продолжает генерировать солнечную энергию, мы прогнозируем время, когда запас солнечной энергии не позволит модулю продолжать отправлять телеметрические данные. Мы переведём Odysseus в спящий режим, и ожидаем, что он "проснётся" через 2-3 недели" - отметил гендиректор.

Он подчеркнул, что все инструменты и полезная нагрузка функционируют штатно и собирают большие массивы данных, которые передаются на Землю.

Согласно снимку, переданному аппаратом на Землю, при посадке он сломал одну из опор. В результате модуль лежит на поверхности Луны опрокинутым на бок.

Аппарат прилунился в минувший четверг в районе кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса естественного спутника Земли.

Это первая более чем за 50 лет посадка на Луну американского космического корабля, а также первый раз, когда ее осуществила частная компания.

Запуск станции Nova-C, которую Intuitive Machines назвала Odysseus ("Одиссей"), был осуществлен 15 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. 21 февраля она вышла на орбиту естественного спутника Земли.

Миссия, стоимость которой оценивается в $118 млн, осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).

В качестве полезной нагрузки межпланетная станция весом 657 кг несет шесть научно-исследовательских приборов NASA, предназначенных для изучения окружающей среды в зоне посадки, радиоастрономии, отработки технологии точной посадки, связи и автономной навигации.

"Научно-технологические грузы, отправляемые на поверхность Луны, призваны заложить основу для пилотируемых миссий и устойчивого присутствия человека на лунной поверхности", - отметили в компании Intuitive Machines.

Отметим, что Intuitive Machines планирует в марте отправить к Луне второй посадочный модуль, а в июне - третий.