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Мишель: Саммит примет решение о переводе экономики ЕС на военные рельсы

Мишель: Саммит примет решение о переводе экономики ЕС на военные рельсы Саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решения о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, совместных закупках оружия, увеличении военных бюджетов стран сообщества и ускорении поставок снарядов Киеву.
Другие страны
19 марта 2024 г. 22:03
Мишель: Саммит примет решение о переводе экономики ЕС на военные рельсы

Саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решения о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, совместных закупках оружия, увеличении военных бюджетов стран сообщества и ускорении поставок снарядов Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель в своем письме - приглашении участникам саммита.

"Пришло время для изменения парадигмы в отношениях Евросоюза с обороной и безопасностью, - отметил Мишель. - Сейчас мы должны принять радикальные и конкретные меры, чтобы стать обороноспособными и перевести экономику ЕС в военный режим. Это означает тратить больше и закупать больше оружия вместе и более эффективно".

"Наша главная задача - это срочное предоставление военной помощи Украине на основании таких инициатив, как чешская (по закупкам снарядов за пределами ЕС), осуществить ускоренные закупки и поставки снарядов в Украину", - подчеркнул он.

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