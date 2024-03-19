Мишель: Саммит примет решение о переводе экономики ЕС на военные рельсы

Саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решения о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, совместных закупках оружия, увеличении военных бюджетов стран сообщества и ускорении поставок снарядов Киеву.

Саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решения о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, совместных закупках оружия, увеличении военных бюджетов стран сообщества и ускорении поставок снарядов Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель в своем письме - приглашении участникам саммита.

"Пришло время для изменения парадигмы в отношениях Евросоюза с обороной и безопасностью, - отметил Мишель. - Сейчас мы должны принять радикальные и конкретные меры, чтобы стать обороноспособными и перевести экономику ЕС в военный режим. Это означает тратить больше и закупать больше оружия вместе и более эффективно".

"Наша главная задача - это срочное предоставление военной помощи Украине на основании таких инициатив, как чешская (по закупкам снарядов за пределами ЕС), осуществить ускоренные закупки и поставки снарядов в Украину", - подчеркнул он.