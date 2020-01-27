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Мишель Обама получила Grammy за лучший альбом разговорного жанра

Мишель Обама получила Grammy за лучший альбом разговорного жанра

Мишель Обама, супруга бывшего президента США Барака Обамы, отмечена музыкальной премией "Грэмми" в номинации "Лучший альбом разговорного жанра" за ее изданные в том числе на аудионосителях мемуары под названием "Становление" (Becoming). 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 62-я церемония вручения престижных наград проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), трансляция ведется на сайте премии.

Книга мемуаров бывшей первой леди США вышла в свет в ноябре 2018 года, уже за первые дни было продано более 1,4 млн копий издания в печатной и цифровой форме. 

56-летняя Мишель Обама, юрист по профессии, была первой леди в 2009-2017 гг., когда ее муж, демократ Барак Обама занимал пост президента США. Пара вступила в брак в 1992 году. Они воспитывают двух дочерей.

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