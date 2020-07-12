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Миру прогнозируют третью волну коронавируса

Миру прогнозируют третью волну коронавируса Американский врач Чад Крилич считает, что в мире может наступить третья волна.
Другие страны
12 июля 2020 г. 14:21
Миру прогнозируют третью волну коронавируса

Американский врач Чад Крилич считает, что в мире может наступить третья волна коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

Специалист полагает, что если власти и люди не примут необходимые меры, то число зараженных может увеличиться и дальше. Он вспомнил, что в США число заболевших стало расти, когда в мае начали снимать введенные ограничения. Он призвал обращать внимание на такие тенденции и снабжать людей лекарствами, тест-системами и средствами защиты.

При этом Чад Крилич считает, что мир, вероятнее всего, ждет еще одна волна инфекции, которая может начаться на фоне вспышки заболеваемости гриппом. Кроме того, на появление волны может повлиять то, как будут себя вести люди и будет ли вакцина от COVID-19.

"Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Потом будет и третий", - отметил он.

Всего в мире на сегодняшний день число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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