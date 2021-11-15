Миротворцы Африканского союза приговорены в Сомали к 39 годам заключения

Трое миротворцев Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) приговорены к 39 годам лишения свободы каждый за убийство 7 фермеров в восточноафриканском государстве.

Трое миротворцев Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) приговорены к 39 годам лишения свободы каждый за убийство 7 фермеров в восточноафриканском государстве.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, осужденные являются гражданами Уганды.

В заседании суда по делу об убийстве в провинции Нижняя Шабелле приняли участие и члены семей погибших фермеров.

Дело рассматривалось судом Могадишо с октября прошлого года.

В Сомали в последнее время возникает напряженность между местными жителями и миротворцами АМИСОМ.

Правительство страны 4 ноября объявило персоной нон грата Саймона Мулонго, заместителя спецпредставителя Комиссии Африканского союза.

В МИД Сомали сообщили, что Мулонго занимается деятельностью, несовместимой с мандатом АМИСОМ и стратегией безопасности Сомали.

Силы АМИСОМ, проводящие борьбу с террористической организации "Аш-Шабаб", несут службу в Сомали с 2007 года.