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Миротворцы Африканского союза приговорены в Сомали к 39 годам заключения

Миротворцы Африканского союза приговорены в Сомали к 39 годам заключения Трое миротворцев Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) приговорены к 39 годам лишения свободы каждый за убийство 7 фермеров в восточноафриканском государстве.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 08:26
Миротворцы Африканского союза приговорены в Сомали к 39 годам заключения

Трое миротворцев Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) приговорены к 39 годам лишения свободы каждый за убийство 7 фермеров в восточноафриканском государстве.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, осужденные являются гражданами Уганды.

В заседании суда по делу об убийстве в провинции Нижняя Шабелле приняли участие и члены семей погибших фермеров.

Дело рассматривалось судом Могадишо с октября прошлого года.

В Сомали в последнее время возникает напряженность между местными жителями и миротворцами АМИСОМ.

Правительство страны 4 ноября объявило персоной нон грата Саймона Мулонго, заместителя спецпредставителя Комиссии Африканского союза.

В МИД Сомали сообщили, что Мулонго занимается деятельностью, несовместимой с мандатом АМИСОМ и стратегией безопасности Сомали.

Силы АМИСОМ, проводящие борьбу с террористической организации "Аш-Шабаб", несут службу в Сомали с 2007 года.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə Afrika İttifaqının üç sülhməramlısı 39 il azadlıqdan məhrum edilib

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