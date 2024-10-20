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Минздрав Газы: В результате авиаударов за сутки погибли более 80 палестинцев

Минздрав Газы: В результате авиаударов за сутки погибли более 80 палестинцев В секторе Газа в результате действий израильских сил за сутки погибли более 80 палестинцев, почти 160 пострадали.
Другие страны
20 октября 2024 г. 14:15
Минздрав Газы: В результате авиаударов за сутки погибли более 80 палестинцев

В секторе Газа в результате действий израильских сил за сутки погибли более 80 палестинцев, почти 160 пострадали.

Как передает Report, такие данные привело министерство здравоохранения анклава в Telegram-канале.

"За последние 24 часа в Газе погибли 84 человека, 158 ранены. Общее число погибших с начала военной операции выросло до 42 603, ранения получили 99 795 человек", - говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что в результате ночных бомбардировок города Бейт-Лахия, расположенного на севере Газы, 87 человек погибли или находятся под обломками зданий, более 40 пострадали, некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Точных данных о числе погибших и раненых в результате обстрелов Бейт-Лахии Минздрав Газы не привел.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

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