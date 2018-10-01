Минюст США подал в суд на Калифорнию

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Министерство юстиции США в воскресенье подало судебный иск в отношении властей Калифорнии в связи с принятием ими закона, закрепляющего в этом штате принципы сетевой нейтральности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.

Как утверждается в документе, губернатор штата Джерри Браун вышел за рамки своих полномочий, когда подписал ранее соответствующий закон. Около месяца назад он получил одобрение обеих палат законодательного собрания Калифорнии. Минюст подчеркивает, что регулирование в интернете должно осуществляться на федеральном уровне, а не властями штатов.

"Законодательное собрание Калифорнии снова приняло в штате радикальный и неправомерный закон, пытаясь создать помехи для политики, которую проводят федеральные власти", - подчеркнул министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Он возмутился, что ведомству приходится "тратить драгоценное время и ресурсы на подачу иска", и объяснил данный шаг необходимостью "защищать прерогативы федеральных властей".