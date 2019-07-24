Минюст США начал расследование против ведущих онлайн-платформ

Американский минюст запускает антимонопольное расследование, затрагивающее лидеров среди крупных технологических компаний. Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ведомство интересует, каким образом ведущие онлайн-платформы смогли добиться доминирования на рынке и участвуют ли они в деятельности, нацеленной на подавление инноваций, снижение конкуренции и причинение потребителям другого вреда.

«Цель расследования — оценка конкурентных условий на онлайн-рынке и обеспечение американцам доступа к свободным рынкам», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в случае обнаружения нарушений минюст предпримет шаги для получения от компании компенсаций. По словам источников Wall Street Journal, инициатива ведомства представляет угрозу для таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google.