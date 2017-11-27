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    Минобороны США: Мы продолжим сотрудничество с PYD

    Дональд Трамп недавно заявил, что США прекратят поставки вооружений сирийскому крылу ПКК, YPQ© Courtesy İmage

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Пентагон продолжит сотрудничество с PYD.

    Как передает Report, об этом сообщает Haberturk.

    Министерство обороны США продолжит сотрудничество с Демократическими силами Сирии, в том числе и с PYD. Так, Пентагон рассматривает вопрос оказания военной помощи своим курдским союзникам. В то же время объявлено об ограничении поставок оружия.

    Отметим, что президент США Дональд Трамп недавно заявил, что США прекратят поставки вооружений сирийскому крылу ПКК, YPQ. 

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