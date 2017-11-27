Минобороны США: Мы продолжим сотрудничество с PYD

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Пентагон продолжит сотрудничество с PYD.

Как передает Report, об этом сообщает Haberturk.

Министерство обороны США продолжит сотрудничество с Демократическими силами Сирии, в том числе и с PYD. Так, Пентагон рассматривает вопрос оказания военной помощи своим курдским союзникам. В то же время объявлено об ограничении поставок оружия.

Отметим, что президент США Дональд Трамп недавно заявил, что США прекратят поставки вооружений сирийскому крылу ПКК, YPQ.