Минобороны Швеции: Продолжаются обсуждения поставок Украине истребителей Gripen

Швеция продолжает обсуждение возможности поставок Украине своих истребителей Gripen.

Швеция продолжает обсуждение возможности поставок Украине своих истребителей Gripen.

Как передает Report, об этом в интервью изданию Kiyv Independent заявил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон.

Осенью прошлого года правительство Швеции подтверждало, что одним из условий возможной поставки Киеву истребителей JAS 39 Gripen является членство скандинавской страны в НАТО. Вооруженным силам было поручено провести оценку условий передачи Украине этих самолетов. Швеция официально стала 32-м членом НАТО в марте этого года.

"Обсуждения продолжаются, и они проходят в рамках "коалиции истребителей", - заявил Йонсон, добавив, что обсуждение проходит в рамках инициативы, помогающей Киеву приобретать истребители F-16 американского производства.

По мнению Йонсона, Европа должна усилить свою поддержку Украины и компенсировать ей острую нехватку боеприпасов, которая случилась в результате сокращения помощи США из-за внутриполитических споров. Издание пишет, что Швеция ранее пообещала выделить на эту инициативу 30 млн евро.

Он отметил сотрудничество между двумя странами в сфере оборонной промышленности - речь идет о бронемашинах шведского производства CV90, которые Киев уже применяет в боевых действиях.