Минобороны России: Все каналы взаимодействия между РФ и Турцией прерваны

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Минобороны Российской Федерации и Вооруженные силы Турции прервали все действовавшие каналы взаимодействия, также отозван представитель российского ВМФ, находившийся в Турции для координации действий Черноморского флота и турецких ВМС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сегодня, в соответствии с ранее принятым решением, прерваны все действовавшие каналы взаимодействия между минобороны России и Вооруженными силами Турции", - сказал он.

"Это касается не только так называемой "горячей линии", которая была развернута для исключения возможных инцидентов в воздухе в ходе уничтожения объектов террористической инфраструктуры в Сирии", - добавил Конашенков.

Отношения России и Турции переживают кризис после того, как во вторник в Сирии потерпел крушение российский Су-24. Бомбардировщик был сбит ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16 над сирийской территорией и упал в Сирии в четырех километрах от границы с Турцией. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выработать комплекс мер в экономической и гуманитарной сферах в ответ на акт агрессии со стороны Турции.