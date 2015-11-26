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    Минобороны России: Все каналы взаимодействия между РФ и Турцией прерваны

    В соответствии с ранее принятым решением, прерваны все действовавшие каналы взаимодействия между минобороны России и ВС Турции

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Минобороны Российской Федерации и Вооруженные силы Турции прервали все действовавшие каналы взаимодействия, также отозван представитель российского ВМФ, находившийся в Турции для координации действий Черноморского флота и турецких ВМС.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    "Сегодня, в соответствии с ранее принятым решением, прерваны все действовавшие каналы взаимодействия между минобороны России и Вооруженными силами Турции", - сказал он.

    "Это касается не только так называемой "горячей линии", которая была развернута для исключения возможных инцидентов в воздухе в ходе уничтожения объектов террористической инфраструктуры в Сирии", - добавил Конашенков.

    Отношения России и Турции переживают кризис после того, как во вторник в Сирии потерпел крушение российский Су-24. Бомбардировщик был сбит ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16 над сирийской территорией и упал в Сирии в четырех километрах от границы с Турцией. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выработать комплекс мер в экономической и гуманитарной сферах в ответ на акт агрессии со стороны Турции.

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