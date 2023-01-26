Минобороны Италии: Новый пакет помощи Киеву не содержит артиллерийских установок

Новый пакет военной помощи Украине, который готовит Минобороны Италии, не содержит артиллерийских установок.
Как передает Report, об этом интервью в газете La Stampa заявил глава Минобороны Гуидо Крозетто.
"Я не могу говорить о содержании предыдущих декретов [военной помощи], принятых прошлым правительством. Тот, что будет одобрен нашим правительством, не предусматривает артиллерийское оружие", - сказал министр, при этом не опроверг, что Италия намерена поставить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP-T. Говоря о конкретном содержании будущего пакета, министр подчеркнул, что о нем будет своевременно проинформирован парламент.
При этом он заверил, что военная помощь Киеву "никогда не превзойдет" объемы, которые бы затронули оборонные возможности Италии.
Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем военной помощи составил около 1 млрд евро.