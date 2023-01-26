Минобороны Италии: Новый пакет помощи Киеву не содержит артиллерийских установок

Новый пакет военной помощи Украине, который готовит Минобороны Италии, не содержит артиллерийских установок.

Новый пакет военной помощи Украине, который готовит Минобороны Италии, не содержит артиллерийских установок.

Как передает Report, об этом интервью в газете La Stampa заявил глава Минобороны Гуидо Крозетто.

"Я не могу говорить о содержании предыдущих декретов [военной помощи], принятых прошлым правительством. Тот, что будет одобрен нашим правительством, не предусматривает артиллерийское оружие", - сказал министр, при этом не опроверг, что Италия намерена поставить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP-T. Говоря о конкретном содержании будущего пакета, министр подчеркнул, что о нем будет своевременно проинформирован парламент.

При этом он заверил, что военная помощь Киеву "никогда не превзойдет" объемы, которые бы затронули оборонные возможности Италии.

Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем военной помощи составил около 1 млрд евро.