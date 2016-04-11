Минобороны Франции: Ракка и Мосул должны быть освобождены от боевиков ИГ в 2016 году

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Город Ракка в Сирии и Мосул на территории Ирака - два главных бастиона боевиков террористической организации "Исламское государство" - должны быть освобождены от исламистов уже в этом году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие сроки обозначил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Ракка и Мосул в 2016 году должны пасть", - сказал он во время визита в Багдад, передало агентство AFP.

Как подчеркнул Ле Дриан, освобождение этих городов должно послужить переломным моментом в борьбе с исламистами в Сирии и Ираке. "Необходимо сделать 2016 год важным поворотным моментом в нашей битве против так называемого "Исламского государство", сделать его годом освобождения главных населенных центров, которые оно все еще контролирует: Ракки и Мосула", - добавил французский министр.