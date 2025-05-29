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Минобороны Британии потратит $1,35 млрд на ИИ и подразделения хакеров

Минобороны Британии потратит $1,35 млрд на ИИ и подразделения хакеров Британское правительство потратит более £1 млрд ($1,35 млрд) на внедрение искусственного интеллекта и создание групп по совершению кибератак для противодействия деятельности враждебных государств.
Другие страны
29 мая 2025 г. 03:39
Минобороны Британии потратит $1,35 млрд на ИИ и подразделения хакеров

Британское правительство потратит более £1 млрд ($1,35 млрд) на внедрение искусственного интеллекта и создание групп по совершению кибератак для противодействия деятельности враждебных государств.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.

По его словам, "клавиатуры превратились в средство ведения войны", поэтому задействование подобных технологий и подразделений задаст "новые стандарты" в обороне.

По данным газеты, новая политика в этой сфере будет прописана в проводимом правительством комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. Он должен быть опубликован 2 июня.

Издание пишет, что за последние два года Минобороны королевства подверглось около 90 тыс. кибератак, что в два раза больше по сравнению с данными, опубликованными в 2023 году. The Daily Telegraph отмечает, что атаки производились с территории России и Китая.

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