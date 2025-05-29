Минобороны Британии потратит $1,35 млрд на ИИ и подразделения хакеров

Британское правительство потратит более £1 млрд ($1,35 млрд) на внедрение искусственного интеллекта и создание групп по совершению кибератак для противодействия деятельности враждебных государств.

Британское правительство потратит более £1 млрд ($1,35 млрд) на внедрение искусственного интеллекта и создание групп по совершению кибератак для противодействия деятельности враждебных государств.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.

По его словам, "клавиатуры превратились в средство ведения войны", поэтому задействование подобных технологий и подразделений задаст "новые стандарты" в обороне.

По данным газеты, новая политика в этой сфере будет прописана в проводимом правительством комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. Он должен быть опубликован 2 июня.

Издание пишет, что за последние два года Минобороны королевства подверглось около 90 тыс. кибератак, что в два раза больше по сравнению с данными, опубликованными в 2023 году. The Daily Telegraph отмечает, что атаки производились с территории России и Китая.