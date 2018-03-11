Минобороны Афганистана отчиталось о 171 боевике, уничтоженном за сутки

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Министерство обороны Афганистана сообщило о 171 боевике террористических группировок, уничтоженном за последние сутки в десяти провинциях страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны.

"За сутки убит 171 боевик, из которых шесть из ИГИЛ, в ходе военных операций в десяти провинциях", — сообщило Министерство.

По данным ведомства, больше всего террористов удалось ликвидировать в южной провинции Кандагар — 54.

В Афганистане активны террористы ИГИЛ и боевики радикального движения Талибан.