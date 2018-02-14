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    Министры обороны НАТО объявят о создании двух новых штабов альянса на встрече в Брюсселе

    Альянс примет решение о создании нового штаба в Атлантическом регионе

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Создание двух новых командных структур НАТО, повышение военных расходов альянса, а также операция в Афганистане и запуск тренировочной миссии в Ираке.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти темы станут главными открывающегося в среду в Брюсселе двухдневного заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

    По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, министры обороны стран блока примут решение о создании нового штаба альянса в Атлантическом регионе, а также о формировании военного командования по обеспечению оперативной переброски военных сил внутри Европы.

    "Мы договоримся о создании нового командования альянса по Атлантике", - сказал он на пресс-конференции во вторник. 

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