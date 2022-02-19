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Министры финансов G20 назвали причины медленного восстановления мировой экономики

Министры финансов G20 назвали причины медленного восстановления мировой экономики Мировая экономика восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией, однако этому процессу препятствует появление новых вариантов коронавируса, серьезные риски связаны с ростом геополитической напряженности и перебоями поставок. Как сообщает Report со сс
Другие страны
19 февраля 2022 г. 09:20
Министры финансов G20 назвали причины медленного восстановления мировой экономики

Мировая экономика восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией, однако этому процессу препятствует появление новых вариантов коронавируса, серьезные риски связаны с ростом геополитической напряженности и перебоями поставок. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков стран G20 по итогам встречи в Индонезии, оно опубликовано в пятницу пресс-службой Минфина США.

"Восстановление мировой экономики продолжается. Однако новые волны коронавирусной инфекции и появление новых вариантов [вируса] сказываются на темпах восстановления", - отмечается в документе. В нем констатируется, что "восстановление, как ожидается, будет происходить несинхронно", в частности "из-за неравного доступа к вакцинам".

Как следует из документа, "перебои поставок, несоответствие спроса и предложения, а также рост цен на сырье, включая энергоносители, также способствовали росту инфляционного давления в ряде стран и представляют потенциальные риски с точки зрения прогнозов о состоянии мировой экономики".

"Мы продолжим укреплять устойчивость глобальных цепочек поставок. Мы по-прежнему бдительно следим за тем, как эти вызовы влияют на экономику в наших странах. Мы также продолжаем следить за серьезными международными рисками, включая те, которые связаны с растущей геополитической напряженностью, а также макроэкономической и финансовой уязвимостью, - говорится в документе. - Мы проведем более системный анализ макроэкономических рисков, связанных с изменением климата, а также затрат и выгод от различных переходных процессов".

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