Министры финансов G20 назвали причины медленного восстановления мировой экономики

Мировая экономика восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией, однако этому процессу препятствует появление новых вариантов коронавируса, серьезные риски связаны с ростом геополитической напряженности и перебоями поставок. Как сообщает Report со сс

Мировая экономика восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией, однако этому процессу препятствует появление новых вариантов коронавируса, серьезные риски связаны с ростом геополитической напряженности и перебоями поставок. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков стран G20 по итогам встречи в Индонезии, оно опубликовано в пятницу пресс-службой Минфина США.

"Восстановление мировой экономики продолжается. Однако новые волны коронавирусной инфекции и появление новых вариантов [вируса] сказываются на темпах восстановления", - отмечается в документе. В нем констатируется, что "восстановление, как ожидается, будет происходить несинхронно", в частности "из-за неравного доступа к вакцинам".

Как следует из документа, "перебои поставок, несоответствие спроса и предложения, а также рост цен на сырье, включая энергоносители, также способствовали росту инфляционного давления в ряде стран и представляют потенциальные риски с точки зрения прогнозов о состоянии мировой экономики".

"Мы продолжим укреплять устойчивость глобальных цепочек поставок. Мы по-прежнему бдительно следим за тем, как эти вызовы влияют на экономику в наших странах. Мы также продолжаем следить за серьезными международными рисками, включая те, которые связаны с растущей геополитической напряженностью, а также макроэкономической и финансовой уязвимостью, - говорится в документе. - Мы проведем более системный анализ макроэкономических рисков, связанных с изменением климата, а также затрат и выгод от различных переходных процессов".